innenriks

Sjølv om dei vanlege krava til dokumentasjon ikkje skal gjelde, må elevar som er yngre enn 18 år framleis få ei stadfesting frå sine føresette. Men elevar over 18 år kan altså bruke eigenmelding.

– Det er viktig at elevane følgjer råda som er gitt om når dei skal møte på skulen. Vi forlengjer unntaket i fråværsreglane for å unngå at elevar i karantene eller med milde symptom på luftvegsinfeksjon likevel møter på skulen, seier Melby i ei pressemelding.