Lofoten og Suldal får utmerking som berekraftig reisemål

Merket for berekraftig reisemål blir gitt til destinasjonar som jobbar systematisk for ei meir berekraftig utvikling i reiselivet. Prosessen fram mot første godkjenning tek cirka to år, deretter må reisemålet halde fram målingar og god styring, og kvart tredje år må reisemålet godkjennast på nytt.

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Noreg gratulerer Lofoten og Suldal med utmerkinga og seier dei har vore gjennom ein lang og grundig prosess med breitt samarbeid, grundige målingar og kartleggingar.

– Det er no jobben byrjar. Vi har sett eit nullpunkt og skal jobbe beinhardt i tre år med å forbetre indikatorane, og det vi har jobba med sidan 2017, seier dagleg leiar i Destination Lofoten Line Renate Samuelsen.

Prosjektleiar og dagleg leiar i Suldal Vekst, Laila Steine, meiner berekraftsmerket forpliktar.

– Det oppmuntrar, inspirerer, og betyr ei tydeleg retning for reisemålsutviklinga vår og for alle dei flotte bedriftene våre og alle som eig, leiger og jobbar i dei.

