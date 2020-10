Frp vil skrote rasismeparagrafen

innenriks

– Ord skal møtast med ord, ikkje med straff, seier stortingsrepresentant og tidlegare justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

Han meiner bruken av rasismeparagrafen har sklidd ut og truar ytringsfridommen. Derfor foreslår han for Stortinget å fjerne heile paragraf 185 i straffelova.

Forslaget får ikkje fleirtal. Tvert imot vil truleg stortingsfleirtalet støtte regjeringsforslaget om å utvide lova, slik at ho òg forbyr hatefulle ytringar basert på deira kjønnsuttrykk og -identitet.

Det går i feil retning, meiner Amundsen.

– Jo meir utvida ho blir, jo fleire ytringar vil ho omfatte. Det er problematisk, seier han.

– Terskelen blir lågare

Han seier paragrafen blir brukt meir enn før av politiet og domstolane, i tråd med Stortingets ønske.

– Vi har sett over tid at terskelen for å nytte paragrafen har vorte lågare. Det meiner eg er svært problematisk, seier han.

Amundsen meiner det er feil at politiet og domstolane skal bruke ressursar på å trekkje grensa for kva som er lovlege ytringar. Han fryktar òg at trusselen om å bli meld, kan føre til sjølvsensur og dermed avgrense den offentlege debatten.

– Krenkingssyndrom

– Dette krenkingssyndromet som veltar over den vestlege verda, gjer at redsla aukar for å seie noko som er politisk ukorrekt. Den bidreg til at det frie ordskiftet blir undertrykt, seier han.

Samtidig avfeiar han argumentet om at mengda hatefulle kommentarar i sosiale medium fører til at til dømes unge muslimske kvinner trekker seg frå samfunnsdebatten.

– Det er ofte ein subjektiv oppfatting. Du kan ikkje stå i ein fri debatt i eit liberalt demokrati som det norske og forvente at du aldri skal bli krenkt, seier han.

– Tåkete lov

Rettspraksis skil mellom kritiske ytringar om eit emne og ytringar som angrip ein eller fleire personar, skriv regjeringa i proposisjonen til Stortinget. Men Amundsen meiner det er vanskeleg å trekkje denne grensa.

– Det er for vagt og tåkete, meiner han.

Ifølgje lova kan ein straffast med bot eller fengsel for ytringar som truar eller hånar nokon eller fremjar hat, forfølging eller vanvørdnad overfor nokon på grunn hudfarge eller etnisitet, religion eller livssyn, homofil orientering eller nedsett funksjonsevne.

Amundsen meiner det er viktigare enn nokosinne å forsvare ytringsfridommen, fordi den er under press frå fleire kantar. Han viser til at Politidirektoratet i fjor gav politiet beskjed om å hindre koranbrenning, i samband med ein Sian-demonstrasjon i Kristiansand. Ordren vart seinare trekt tilbake. Amundsen viser òg til hendinga i Frankrike, der ein lærar vart drepen etter at han hadde vist fram Mohammed-karikaturar i ein skuletime.

Vil ikkje verne truslar

Frp-politikaren understrekar at truslar framleis vil vere forbode.

– Det finst grenser for ytringsfridommen. Det er når ein oppmodar til bruk av vald, seier han.

Men han slår samtidig tilbake mot argumentet om at hatefulle ytringar i seg sjølv kan føre til meir vald mot minoritetar.

– Det som er farleg, er statar der motstemmer ikkje får sleppe til. Det er statar som driv med einsidig hatretorikk over tid, som har rettferdiggjort vald. I eit liberalt demokrati som Noreg vil det bli korrigert, meiner han.

