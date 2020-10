Eventnæringa varslar konkursras trass kompensasjonsordning

innenriks

– Vi ser for oss eit massivt konkursras før jul, seier dagleg leiar Janette Haukland i Sponsor- og eventforeininga til NTB.

Tysdag ettermiddag la næringsminister Iselin Nybø (V) fram den nye kompensasjonsordninga i regjeringa for reiselivsbransjen. Denne gjeld òg for event-, messe- og konferansebransjen.

Ordninga gjeld for dei som har eit omsetningsfall på 40 prosent eller meir mellom 1. september og 31. desember. Desse vil i 2021 ha moglegheit til å søkje om å få kompensert 50 prosent av dei faste utgiftene sine for desse fire månadene.

Haukland meiner dette ikkje er nok for å sikre event-, messe- og konferansenæring, som ho opplyser at består av om lag 800 bedrifter og sysselset 30.000 menneske.

– Bransjen vår har hatt 90 prosent omsetningssvikt, seier ho.

Haukland understrekar at ei ytterlegare utfordring for bransjen er at større arrangement gjerne blir planlagt langt fram i tid. Omsetninga kan dermed vente å halde seg laber, også månadsvis etter at ein vaksine er på plass. At arrangørane må vente til 2021 med å søkje kompensasjon, gjer situasjonen endå vanskelegare.

No fryktar Haukland at dei som har utsett konkursen i påvente av ei kompensasjonsordning, ikkje vil sjå nokon grunn til å vente lengre.

– Fleire har berre sete og venta på å trykkje på konkursknappen, understrekar ho overfor NTB.

