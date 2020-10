Danske tilstandar på øl og vin vil koste milliardar

innenriks

Det kjem fram i fleire svar frå Finansdepartementet på budsjettspørsmål frå Framstegspartiet.

Noreg har over sju gonger så høg avgift på øl som Danmark. For å komme ned på dansk nivå må derfor avgifta på øl her til lands kuttast med 86 prosent, medan avgifta på vin må ned med 75 prosent.

Viss regjeringa skulle ta eit slikt grep frå 1. januar neste år, vil det koste 8,6 milliardar kroner. Viss avgiftskuttet blir gjort frå 1. april vil det koste 6,5 milliardar kroner.

Også Sverige langt over

Det er likevel fleire nordmenn som reiser over grensa til Sverige enn til Danmark for å handle alkohol. Også å komme ned på eit svensk avgiftsnivå vil koste skattebetalarane dyrt, fordi det krev eit avgiftskutt på nesten 60 prosent på øl og vin.

Å komme ned på svensk nivå kostar 5,75 milliardar kroner viss reduksjonen blir innført frå 1. januar. Viss kutta først blir gjort frå 1. april, kostar det 4,3 milliardar kroner, viser utrekningane til departementet.

Å komme ned på finsk avgiftsnivå kostar ikkje like mykje og krev eit kutt på 22 prosent for øl og 33 prosent for vin. Det vil koste 2,3 milliardar kroner viss det blir gjort frå 1. januar.

25 prosents kutt

Eit avgiftskutt på 25 prosent på alkohol vil derimot bli rimelegare for staten. Det vil koste 2,6 milliardar viss det blir gjort frå 1. januar.

Også tobakksvarer blir sett på som særleg utsette for grensehandel.

Frp har derfor spurt kva det vil koste å kutte tobakksavgiftene med 25 prosent. Svaret er at eit slikt grep vil koste skattebetalarane 1,5 milliardar kroner viss kutta skjer frå 1. januar neste år.

Å kutte avgiftsnivået på snus til svensk nivå vil koste 1 milliard på heilårsbasis og krevje ein reduksjon på 59 prosent i sjølve avgifta.

Sjokolade og brus

Staten hankar òg inn milliardar av avgiftskroner årleg på sjokolade og brus.

Viss heile avgifta på sjokolade- og sukkervarer blir fjerna frå 1. januar neste år, vil det koste statskassa 1,55 milliardar kroner på årsbasis.

Ein reduksjon på 25 prosent vil gi 350 millionar kroner i tapte avgiftsinntekter for staten, medan ei halvering av satsen vil koste 730 millionar kroner.

Budsjettkrav

Å gjere noko med avgiftene på varer som øl, vin, tobakk og sjokolade- og sukkervarer er eit sentralt krav frå Frp i budsjettforhandlingane med regjeringspartia i november.

– Avgifter på grensehandelsutsette varer må reduserast slik at vi kan sikre fleire trygge arbeidsplassar i Noreg, vedtok Frp på landsmøtet sitt i helga.

Då budsjettet vart lagt fram 7. oktober, uttrykte Frp vonbrot over at regjeringa berre reduserte avgiftene på sukkerfri brus, men ikkje på andre grensehandelutsette varer.

– Det er eit mageplask frå regjeringa og spesielt Høgre, der fleire politikarar har vore ute og snakka varmt om behovet for å setje ned avgiftene i Noreg, sa finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

(©NPK)