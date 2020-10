90 prosent av syriske flyktningar har opplevd å vere i livsfare

innenriks

I den første nasjonale studien av den psykiske helsa til syriske flyktningar og livskvaliteten deira i Noreg, kjem det fram at cirka 40 prosent av flyktningane opplevde fem eller fleire potensielt traumatiske hendingar før flukta.

Vidare rapporterer meir enn 95 prosent at dei har opplevd krig på nært hald, og nærare 90 prosent at dei var i livsfare før eller under flukta.

Belastningar

I studien vart respondentane òg spurde om ulike forhold dei opplevde som belastande etter at dei kom til Noreg.

Den vanlegaste forma for stressbelastningar flyktningane opplevde ofte eller veldig ofte, var tungsinn over å ikkje vere gjenforeina med familiemedlemmer (51,3 prosent).

Nesten like mange (43,7 prosent) opplevde frustrasjon over å ikkje kunne bruke kompetansen sin. 10,5 prosent opplevde stressfaktorar knytt til økonomi, medan 5,1 prosent hadde ei kjensle av manglande respekt.

Ny kunnskap om helse, livskvalitet og integrering

Rapporten er utarbeidd av NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress). Målet med studien er å få meir kunnskap om helsa og livskvaliteten til flyktningar etter krig, flukt og busetjing i eit nytt land.

– Refuge-studien er ein landsomfattande flyktningstudie som vil gi oss ny kunnskap om helse, livskvalitet og integrering blant flyktningar i Noreg over tid, og han er i så måte unik, seier prosjektleiar og forskar Arnfinn J. Andersen ved NKVTS.

900 syrarar som kom til Noreg mellom 2015 og 2017, har delteke i studien. Studien er planlagd å gå over fleire år og blir gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Röda Korsets Högskola i Sverige.

(©NPK)