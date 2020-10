25 smittetilfelle i Hammerfest

innenriks

Tysdag formiddag testa ytterlegare to personar, utanlandske arbeidarar frå same stad i Hammerfest, positivt for koronaviruset då dei vart testa på Gardermoen teststasjon.

Finnmarkssykehuset opplyste tysdag kveld at endå ein tilsett ved Hammerfest sjukehus har testa positivt for korona. Smittesporing går føre seg. Det er no 15 tilsette som er stadfesta smitta på sjukehuset, ifølgje iFinnmark.

Tysdag ettermiddag og kveld melde kommunen i tillegg om to andre smitta. Den eine var på Brygga Mathus torsdag 08. oktober og utvikla symptom. Dei to andre, inkludert den sjukehustilsette, har hatt nærkontakt med andre koronasmitta, ifølgje kommunen.

Talet på stadfesta smitta med korona i byen har dermed stige til 25 personar, åtte fleire sidan kommuneleiinga hadde pressekonferanse måndag.

FHI hjelper

Folkehelseinstituttet (FHI) var tysdag i Hammerfest for å hjelpe til i smittesporingsarbeidet. Det er gjennomført omfattande smittesporing, men førebels har ikkje sjukehuset greidd å fastslå noka smittekjelde, opplyser Finnmarkssykehuset.

– Vi har ein svært alvorleg og urovekkjande situasjon i Hammerfest. Tromsø kommune har vore belasta over lengre tid, ikkje med så store utbrot, men med ei kontinuerleg belastning. Samla sett er vi i ein annan situasjon no enn vi var tidlegare i pandemien, seier direktør Cecilie Daae i Helse nord til NRK.

I alt 168 personar er i karantene, fordelt på 112 blant tilsette på sjukehuset og resten av dei elles blant dei 8.000 bebuarane i byen. Sjølv om personar får negativt svar på smittetest, må dei fullføre karanteneperioden.

Fleire med symptom

– Det er fleire som er i karantene, og vi har fleire som har byrja å utvikle symptom. Her kan det komme nye positive tilfelle, seier ordførar Marianne Sivertsen Næss (Ap).

To av dei nye smitta er tilsette på sjukehuset, medan den siste er nærkontakt til ein smitta. Av dei 23 som er smitta, er ein person innlagt på sjukehuset for å få helsehjelp til å handtere kraftige symptom.

Tysdag morgon var fire av pasientane ved sjukehuset smitta, medan 14 tilsette hadde fått påvist viruset. Dei som har vorte sjuke av viruset, som kommunen har vore i kontakt med, beskriv sjukdomsforløpet som ein kraftig influensa, opplyser ordføraren.

Bekymra for skipsanløp

Alle tilsette på Finnmarkssykehuset i Hammerfest er eller skal bli testa for smitte. I helga føregjekk eit omfattande test- og smittesporingsarbeid. Måndag vart 140 personar testa.

– Det blir testa eitt menneske kvart tredje minutt på teststasjonen, så dei er ganske effektive, seier rådmann Leif Vidar Olsen.

Rådmannen uttrykte tysdag likevel bekymring over at Hammerfest har ei rolle og forplikting til å ta imot båtar som måtte oppleve smitteutbrot om bord, og meiner byen ikkje vil ha kapasitet til ei slik hending no.

Raud beredskap

Beredskapssituasjonen for Finnmarkssykehuset, som består av sjukehuset i Kirkenes og Hammerfest og med klinikkar i Alta og Karasjok, er samla sett gul.

Lokalt i Hammerfest er derimot beredskapen sett til raudt. Sjukehuset er stengt for besøkjande. Blodgivarar er gitt eigne reglar for karantene og skal elles møte.

Sjukehuset opplyser tysdag at alle planlagde behandlingar i næraste framtid er avlyst.

Medisinsk avdeling ved sjukehuset i byen er stengd, og pasientar med behov for hjelp i Hammerfest, blir alle sende til Universitetssjukehuset i Tromsø (UNN).

