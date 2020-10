20 smittetilfelle i Hammerfest – ventar fleire

innenriks

Seint måndag kveld vart det registrert eitt nytt tilfelle ved Hammerfest sjukehus. Dermed er talet på stadfesta smitta med covid-19 i byen stige til 20 personar, tre fleire sidan kommuneleiinga hadde pressekonferanse måndag.

I alt 168 personar er i karantene, fordelte på om lag to tredelar av dei tilsette på sjukehuset og ein tredel elles blant bebuarar i byen.

– Det er fleire som er i karantene, og vi har fleire som har byrja å utvikle symptom. Her kan det komme nye positive tilfelle, seier ordførar Marianne Sivertsen Næss (Ap).

To av dei nye smitta er tilsette på sjukehuset, medan den siste er nærkontakt til ein smitta. Av dei totalt 20 som er smitta, er ein person innlagd på sjukehuset for å få helsehjelp til å handtere kraftige symptom. Resten av dei som kommunen har vore i kontakt med, beskriv sjukdommen som ein kraftig influensa, opplyser ordføraren.

Alle tilsette på Finnmarkssjukehuset i Hammerfest er eller skal bli testa for smitte. I helga føregjekk eit omfattande test- og smittesporingsarbeid. Måndag vart 140 personar testa.

– Det blir testa eitt menneske kvart tredje minutt på teststasjonen, så dei er ganske effektive, seier rådmann Leif Vidar Olsen.

Rådmannen uttrykte tysdag likevel bekymring over at Hammerfest har ei rolle og forplikting til å ta imot båtar som måtte oppleve smitteutbrot om bord, og meiner byen ikkje vil ha kapasitet til ei slik hending no. Medisinsk avdeling ved sjukehuset i byen er stengd, og pasientar med behov for hjelp i Hammerfest, blir alle sende til Universitetssjukehuset i Tromsø (UNN).

