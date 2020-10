Venstre-topp var møtefiksar for First House-kundar

innenriks

Ein gjennomgang VG har gjort har avdekt at minst 15 av 23 kundar som noverande statssekretær Anne Solsvik hadde medan ho framleis jobba som kommunikasjonsrådgivar i First House, bad om møte eller tok opp saker med departementa som Venstre har i regjeringa.

Overfor avisa vil ikkje Solsvik svare på om ho hadde eit spesielt ansvar for kundar som ville påverke Venstre. Den 5. oktober slutta ho i First House for å gå til jobben som statssekretær for Venstre-leiar Guri Melby i Kunnskapsdepartementet.

Næringsminister Iselin Nybø og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn seier at dei ikkje var klar over at Solsvik hadde desse bedriftene som kundar. Partileiar Melby seier ho stolar på statssekretæren sin.

– Kva slags vurdering First House gjer når dei fordeler kundar og departement og sånt, det får nesten dei svare på. Det er ikkje eg inne i. Det som er viktig for meg, er om eg stolar på kvar Anne Solsvik har lojaliteten sin etter at ho vart tilsett av meg, og eg er veldig trygg på at ho har lojaliteten sin hos Venstre og regjeringa, og ikkje hos nokon kundar, seier Melby.

