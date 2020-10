Storprotest mot planlagd riving av delar av Rikshospitalet

innenriks

Aksjonistane heldt måndag ei markering og ein pressekonferanse utanfor inngangen til Rikshospitalet.

Hovudbodskapen er at planane om å flytte og rokere avdelingar ved Rikshospitalet til mellombelse bygg allereie neste haust, og dessutan rive ein del av dagens Rikshospital tidleg i 2022, må utsetjast.

Den planlagde rivinga er ein del av forprosjektet for utviklinga av eit nytt, stort region- og lokalsjukehus på Gaustad i tilknyting til dagens Rikshospital. Rivinga skal gi plass til fleire høghus på det nye samanslåtte sjukehuset. Prosjektet heng saman med det omstridde vedtaket om å leggje ned Ullevål sjukehus.

– Desse planane vil påverke arbeidsmiljøet og miljøet for pasientane i svær sterk grad. Vi er òg midt i ein pandemi, og ingen veit enno korleis han vil arte seg i august/september til neste år, heiter det i ei pressemelding.

Fryktar «game over»

Aksjonistane fryktar òg at dersom forprosjektet først får klarsignal, vil det ikkje lenger vere mogleg å stanse det omstridde prosjektet for Nye Oslo universitetssjukehus, som er fellesnamnet på dei fem bygge- og utviklingsprosjekta i sjukehuset

– Viss dette no går til forprosjektet, så blir det vanskeleg å snu, og då er fotavtrykket i det nye sjukehuset sett, seier leiar i Fagforbundet OUS, Bjørn Wølstad-Knudsen, til NTB.

– Det er svært uheldig når vi beviseleg veit på førehand at det nye sjukehuset vil bli for lite, seier han.

Blir avgjort denne veka

Aksjonen skjer i forkant av at styret i Oslo universitetssjukehus (OUS) skal behandle planane for forprosjektet til Nye Oslo universitetssjukehus tysdag. Det er òg styremøte i Helse sør-aust (HSØ) torsdag der det skal orienterast om prosjektet, men ikkje blir gjort vedtak om forprosjektet, etter det NTB får opplyst.

I 2016 vedtok styret i Helse sør-aust å leggje ned Ullevål sjukehus og byggje eit nytt, stort regionsjukehus på Gaustad, og dessutan lokalsjukehus på Aker.

Planane har møtt kraftig kritikk. Fleire meiner dei planlagde sjukehusa vil bli for små for ei veksande befolkning, medan fagmiljøa fryktar for pasienttryggleiken. Representantane til dei tilsette i styret, og dessutan fleire parti og pressgrupper ønskjer at Ullevål skal byggjast ut i staden.

Ber om heilskapleg plan

Leiar i Oslo legeforeining, Kristin Hovland, seier OUS og HSØ må komme med ein heilskapleg plan før dei går vidare med forprosjektet som mellom anna inneber flytting av tilsette og riving av delar av Rikshospitalet.

– Det primære er å ha ein god plan for å gi eit godt helsetilbod til befolkninga. I planen som finst no, er det stor uvisse rundt kapasitet, økonomi og reguleringsplan, seier ho til NTB.

Det er LO i Oslo, Oslo Legeforening, Sjukepleiarforbundet Oslo, Fagforbundet OUS og dei fem sjukehusaksjonane Redd Ullevål sjukehus, Aker sjukehus venner, Stiftelsen Gaustadklubbens fond, Helsetjenesteaksjonen og Rikshospitalets venner som stod bak aksjonen. Oslo-politikarar frå ei rekkje parti stilte òg under markeringa.

(©NPK)