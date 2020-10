Norsk Hydro råka av skyhøg straffetoll etter det som sagt å vere aluminium-dumping

innenriks

Det amerikanske handelsdepartementet varsla nyleg at det blir innført straffetoll mot produsentar av valsa aluminium i 18 land. Tollsatsane går hovudsakleg frå eit par prosent til opp mot 50 prosent.

Men for Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, eit heileigd tysk dotterselskap av Norsk Hydro, blir satsen 352,71 prosent, skriv Dagens Næringsliv.

Årsaka til straffetollen er at Hydro og dei andre verksemdene er skulda for å dumpe aluminium for milliardar av kroner i den amerikanske marknaden.

– Vi meiner dette er ei urimeleg og grunnlaus avgjerd, seier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro til avisa.

(©NPK)