Mann dømt for valdtekt av mann

Fornærma var ein mann som budde i etasjen under. 30-åringen hevda dei hadde frivillig sex natt til laurdag 15. september for to år sidan, skriv Bergens Tidende.

Naboen har forklart at han hadde lagt seg, sovna og vakna av at mannen forgreip seg på han.

Han oppsøkte valdtektsmottaket der prøver viste DNA-treff på 30-åringen.

Kvelden før hadde dei to vore på vorspiel og gått ut på byen saman. Dei gjekk ikkje saman heim, noko tekstmeldingar mellom anna viste.

Den dømde mannen må betale 150.000 kroner i erstatning.

– Seksuelle overgrep har eit uføreseieleg skadepotensial, og det er derfor viktig at det blir reagert strengt, uttaler aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen.

