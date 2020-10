KrF-utval vil la bestefoeldre passe sjuke barn

innenriks

Det er eitt av fleire forslag KrFs oppvekstutval vil spele inn til programkomiteen i partiet som skal leggje fram førsteutkastet sitt til nytt partiprogram i november, skriv Dagen.

Utvalsleiar Ida Lindtveit Røse seier at partiet vil foreslå å la foreldre overføre sjukedagar til besteforeldre, slik at dei kan vere heime med sjuke barnebarn.

– Eg trur alle foreldre kjenner seg godt igjen i at ikkje alle dagar er like optimale å vere plutseleg heime frå jobb, og då kan det vere ei god løysing at ein besteforelder er heime i staden, seier ho.

– Familiane opplever eit høgt press i både arbeidslivet og på heimebane, og det å sikre valfridom for familiane er derfor heilt avgjerande. Dette er eit forslag som vil gi småbarnsfamiliane mindre stress i kvardagen, poengterer Røse overfor Dagen.

I 2016 foreslo Arbeidarpartiets familieutval eit liknande forslag om å la foreldre overføre sjukedagar til ein pårørande. Det vart seinare vedteke i Aps partiprogram for inneverande periode, og er foreslått vidareført i programutkastet til partiet for neste periode.

(©NPK)