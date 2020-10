innenriks

Skulane Charlottenlund vidaregåande skule, Strinda Vidaregåande skule og Sunnland ungdomsskule er ramma, og nokre elevar og tilsette er sett i karantene.

Alle dei smitta har ein mildt sjukdomsgang.

Av dei smitta er tre i tenåra, fem i 20-åra, ein i 30-åra, ein i 40-åra og to i 50-åra. Ni av dei tolv er smitta av kjend nærkontakt, ein er smitta i utlandet, medan smittekjelda for to førebels ikkje er identifisert.

