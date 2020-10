TV-aksjonen har fått rekordhøgt enkeltbidrag på 5,3 millionar kroner

innenriks

Beløpet svarer til rundt 5,3 millionar kroner.

– Dette er det største enkeltbidraget vi kan hugse i historia om TV-aksjonen, seier aksjonsleiar Vibecke Østby.

– Krafttak for havet

Handelens Miljøfond er Noregs største private miljøfond og støttar nasjonale og internasjonale prosjekt som reduserer plastforsøpling, aukar plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbereposar.

– Vi skulle eigentleg gi ein sum per bøsseberar, men då koronaviruset sette ein stoppar for bøsseberinga, bestemde vi oss for å gi ei krone per nordmann, seier Harald Jachwitz Andersen, styreleiar i Handelens Miljøfond og direktør i Virke Handel.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdsnaturfondet seier det er fantastisk at TV-aksjonen får ein såpass stor sum frå éin enkelt givar.

– Bidraga vi får gjennom TV-aksjonen gir oss ei unik moglegheit til å gjere eit skikkeleg krafttak for havet og plastproblemet internasjonalt, seier Andaur.

Allereie fått inn 39 millionar

TV-aksjonen samla i fjor inn 240,5 millionar kroner til Care sitt arbeid for kvinners rettar. Det er knytt stor spenning til kor mykje årets aksjon vil samle inn, og WWF har allereie fått inn meir enn 39 millionar kroner til saka.

Brorparten av midlane kjem likevel tradisjonelt på sjølve TV-aksjonsdagen, poengterer Andaur.

– Vi håpar det nye konseptet med digitale bøsseberarar inspirerer mange, og at arbeidet mot plast i havet får ein skikkeleg energiinnsprøyting, seier ho.

32 kommunar vil ikkje delta

Samtidig møter saka motstand i fleire kommunar rundt om i landet.

Ifølgje WWF har 32 kommunar sagt at dei ikkje vil stille opp når aksjonen går av stabelen førstkommande søndag. Det er fleire ulike grunnar til at kommunane ikkje vil delta, men mange oppgir at dei er usamde med WWF i fleire standpunkt, skriv Nationen.

Rovdyrpolitikken til organisasjonen er særleg noko som ser ut til å stå i vegen for fleire.

– For oss som ein landbruks- og innlandskommune er årsaka først og fremst rovdyrpolitikken. No i seinare tid har ulven gjort ein del skadde på beitedyr her, seier ordførar Sigbjørn Åge Fossdal (Ap) i Bygland til avisa.

(©NPK)