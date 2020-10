Strid om formuesskatt på Frps landsmøte

innenriks

FpU meiner Frp må gå til samtalane med krav om å «avskaffe hele formuesskatten».

– Ein auke i verdsetjingsrabatten som regjeringa i statsbudsjettet legg opp til, er ikkje nok viss ein skal få næringslivet og norsk økonomi på fote igjen, skriv ungdomspartiet.

Men redaksjonskomiteen, som har gått gjennom innspela før landsmøtet på laurdag, tilrår at forslaget blir avvist. Det er Frp-nestleiar Sylvi Listhaug som leiar redaksjonskomiteen.

Budsjettforslaget til regjeringa om å auke verdsetjingsrabatten for aksjar og driftsmidlar frå 35 til 45 prosent neste år betyr lettingar på totalt 1,37 milliardar kroner i formuesskatten.

Debatten om formuesskatten går høgt. I ein fersk rapport som regjeringa bestilte, vart det slått fast at «økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore virksomheter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier.»

Nei til Norwegian-støtte

I ein annan resolusjon foreslår FpU at staten ikkje skal støtte Norwegian. Flyselskapet med mykje gjeld, har slite tungt gjennom koronapandemien.

– Framstegspartiet bør ikkje under nokon omstende gi statsstøtte til selskap, heiter det i resolusjonsteksten.

FpU viser til at Frps tru på kapitalismen og marknadsøkonomien er ein grunnpilar i partiet.

Innstillinga frå redaksjonskomiteen er at forslaget ikkje skal behandlast av landsmøtet, men oversendast til Frps stortingspolitikarar i staden.

Listhaug varsla nyleg at Frp vil ta initiativ til å finne ei løysing som reddar Norwegian gjennom krisa, av frykt for «monopol, høye priser og et dårligere tilbud».

Kutt i bilavgifter og bistand

Totalt skal 23 resolusjonar behandlast på det korona-utsette og sterkt nedskalerte landsmøtet laurdag.

Fleire av forslaga handlar om Frp-krav som skal takast opp i budsjettforhandlingane med regjeringspartia i november. Mange av krava er allereie vedtekne av landsstyret til partiet.

Kutt i bilavgifter, bistand og grensehandelsutsette varer som alkohol, brus og godteri er forslag redaksjonskomiteen tilrår at landsmøtet sluttar seg til.

Framstegspartiet vil òg avvise regjeringsforslaget til kutt i den såkalla nettolønnsordninga for sjøfolk.

Fredag vart det òg kjent at Frps stortingspolitikarar vil at Noreg formelt skal ta opp dataangrepet på Stortinget med Nato. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er likevel skeptisk til eit slikt grep.

Sist veke slo Utanriksdepartementet fast at Russland stod bak dataangrepet mot Stortinget nyleg.

Opposisjon

Framstegspartiet var med i statsminister Erna Solbergs (H) regjeringsprosjekt frå starten hausten 2013, men forlét samarbeidet i januar i år. Då var det berre eitt år sidan Høgre, Venstre, KrF og Frp gjekk saman i ei fleirtalsregjering.

Sidan den gongen har Frp ved ei rekkje tilfelle påført regjeringa nederlag ved å søkje fleirtal saman med dei raudgrøne partia på Stortinget. Samtidig fekk regjeringa i vår vedteke det reviderte budsjettet sitt med støtte frå Frp.

Opposisjonstilværet til Framstegspartiet har vore prega av koronapandemien, og partiet har slite med å få eit skikkeleg oppsving på meiningsmålingane etter regjeringsexiten. På eit gjennomsnitt av nasjonale målingar hos Poll of polls ligg Frp i oktober på 12,7 prosents oppslutnad, medan talet var 12,6 i september og 11,0 i august.

