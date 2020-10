Sp om frihandelsavtale med britane: – Vi har ikkje ein ost å gi dei!

innenriks

– Senterpartiet meiner at Noreg ikkje må gi noko til Storbritannia på landbruksområdet i ein ny frihandelsavtale. Vi har ikkje ein ost å gi, slår leiar av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, fast overfor NTB.

Han trekkjer dermed linjer til tidlegare fiskeriminister Jan Henry T. Olsen som gav sitt ord på at han ikkje skulle gi bort ein einaste fisk til EU då Brundtland-regjeringa forhandla om ein fiskeriavtale i 1994.

Norsk bondelag har uttrykt uro for at regjeringa vil opne opp den norske marknaden for meir britiske landbruksvarer i byte mot å få selje meir sjømat den andre vegen.

Det vil heller ikkje Senterpartiet ha noko av.

– Eventuelle kvotar på ulike landbruksprodukt til Storbritannia må takast frå dei kvotane som Noreg alt har gitt EU. Når EU blir mindre, er det heilt på sin plass at dei overfører delar av kvotane sine til å eksportere landbruksprodukt over til Storbritannia, seier Pollestad.

Nybø: – Gi og ta

Tidlegare i veka skreiv Bondelaget eit brev til næringsminister Iselin Nybø (V) der dei bad om eit hastemøte om saka. Bakgrunnen var at det hadde komme dei for øyret at det blir gjort ei direkte kopling mellom marknadstilgang for sjømat og landbruk i forhandlingane.

Dette har seinare vorte avvist av næringsministeren. Men ho innrømde samtidig at landbruk er eit sensitivt område i forhandlingane.

– Forhandlingar er gi og ta. Og så er det noko som er viktig for oss, og noko som er viktig for britane. Men det er òg slik i forhandlingar, særleg når ein nærmar seg slutten, at ein må halde korta tett inntil brystet. Eg kan ikkje gå ut i media no og seie kva vi er villige til å gi og ikkje, sa Nybø til NTB onsdag.

– Naiv

Den nye frihandelsavtalen må på plass fordi Storbritannia har forlate EU og treng nye rammer for korleis handelen med Noreg skal gå føre seg.

Noreg hadde eigentleg sett 9. oktober som frist for å komme til semje, men det lykkast ikkje. No held samtalane fram på overtid. Pollestad håpar at regjeringa tek den tida ho treng.

– Det er all grunn til å frykte at manglande framdrift i forhandlingane mellom EU og Storbritannia kan føre til forseinkingar for ein norsk avtale. Senterpartiet meiner at det er viktigare at Noreg får ein god avtale enn at vi har ein avtale klar før nyttår, seier han.

Han fryktar òg at Noreg vil la seg freiste til å opne opp for meir fiske i norsk farvatn.

– Det er òg naiv å tru at Storbritannia vil godta full frihandel på sjømat utan å samtidig få auka tilgang til fiskeriressursane våre, seier han.

