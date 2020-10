Ropstads næraste rådgivar sluttar

innenriks

– Vi går snart inn i eit valår. Derfor er det riktig tidspunkt for å vurdere om ein er klar for å halde fram eller ikkje. Eg har komme fram til at det er riktig for meg å takke for meg no, seier Farner-Calvert til NTB.

– Å vere statssekretær til ein partileiar er noko som krev at ein gir alt. Det har eg gjort i snart to år. No er det godt å kunne gå tilbake til eit liv der det er litt meir rom for fleire ting, legg han til.

Ropstad sjølv takkar for jobben Farner-Calvert har gjort og ønskjer han lykke til vidare.

– Det å jobbe tett på ein partileiar i regjering er hektisk og intenst. Han har lagt ned mykje tid og krefter i jobben og vore av stor betydning i ein viktig og utfordrande periode for meg og partiet. Derfor har eg respekt for at han no ønskjer å gjere noko anna, seier KrF-leiaren.

Også i staben til utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) blir det gjord endringar. Kristine Banggren Gripsgård sluttar som politisk rådgivar, medan Sondre Olsen går inn.

