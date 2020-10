innenriks

Det går fram av samfunnstryggleiksmeldinga, som regjeringa la fram fredag.

Regjeringa vil be Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DBS) vurdere og foreslå kriterium for trygge tilhaldsstader.

– Tilfluktsromordninga i si noverande form blir avvikla når det er etablert ei ny ordning for trygge tilhaldsstader for befolkninga, heiter det i meldinga.

Tilhaldsstadene skal brukast av sivile «ved evakuering i heile krisespekteret», heiter det i meldinga.

