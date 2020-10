Partane i vektarstreiken møtest hos Riksmeklaren

innenriks

Vektarane har no streika i fire veker. Forhandlingsleiar for vektarane i Parat, Lars Petter Larsen, seier han håpar på ei løysing under meklinga og at arbeidsgivarane no har innsett kor verdifulle vektarane er i samfunnet.

– Vektarane må få eit oppgjer som viser at dei nærmar seg gjennomsnittleg industriarbeidarlønn. I tillegg må arbeidsgivar anerkjenne belastninga det er å arbeide natt og helg, seier han.

Arbeidsgivarsida, som består av NHO Handel og Service, har på si side peika på at ramma rundt oppgjeret er ein krevjande koronasituasjon for bransjen, at selskap er i gang med oppseiingar, og at mange er permitterte.

Etter ei opptrapping onsdag var 2.169 vektarar tekne ut i streik. Streiken har så langt mellom anna ført til at Oslo bussterminal stengjer klokka 20 på kvelden og vanskar for Trondheim kommune med å halde ein koronateststasjon open.

Dei streikande vektarane held ei markering klokka 13 utanfor Oslo S.

