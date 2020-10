Oslo Børs stig frå start

innenriks

Fredag morgon vart det kjent at solcelleselskapet kjøper SN Power for 10,9 milliardar kroner. Selskapet er mest kjent for produksjon av vasskraft i utviklingsland.

Scatec Solar hadde gjort eit byks på over 17 prosent etter 20 minutts handel på Oslo Børs.

Vidare opna dei største selskapa òg med oppgang fredag.

Prisen på nordsjøolje var 42,98 dollar fatet ved opning, men den har gått ned til 0,5 prosent det første opningskvarteret.

Dei andre børsane i Europa har òg grøne tal. DAX 30-indeksen i Frankfurt var ved 9.20-tida opp 0,50 prosent, medan CAC 40 i Paris var opp 1,36 prosent. FTSE 100-indeksen i London var opp 1,08 prosent.

