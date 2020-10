Ny strategi skal demme opp for barnefattigdom

innenriks

Rundt 111.000 barn veks i dag opp i familiar med vedvarande låg inntekt i Noreg. Dei håpar regjeringa å løfte med ein ny strategi med totalt 65 tiltakspunkt.

– Målet er tosidig. Det langsiktig målet er å hindre den sosiale arven. At sjølv om ein veks opp i ein familie med vedvarande låg inntekt, så skal ein klare å fullføre vidaregåande og komme seg i jobb. Det kortsiktige målet er å skape ein betre kvardag for desse barna i dag, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NTB.

Han peikar på auka barnetrygd og ulike stønadsordningar som gratis fritidskort som viktige for det siste.

– Det handlar om ordningar som gjer at du kan delta på ein fritidsaktivitet, kan reise på ferie eller for første gong kanskje feire eit bursdagsselskap, seier han.

Kjende satsingar

Dei 65 tiltakspunkta femnar ei rekkje område som busituasjon, integrering, auka deltaking, tidleg innsats i barnehagen og tilknyting til arbeidslivet for ungdom og foreldre.

Mange av punkta er tidlegare kjende, som auke i barnetrygd, auka eingongsstønad, gratis fritidskort og billegare barnehage og AKS for låginntektsfamiliar.

Blant nye tiltak er ei samanslåing av fleire tilskotsordningar for inkludering av barn og unge, og dessutan å gjere den nye ordninga treårig for å få meir stabilitet i det førebyggjande arbeidet ut mot barn og unge.

Regjeringa opnar no òg opp for at kommunane skal kunne få middel gjennom Nasjonal tilskotsordning til å koordinere eit utvida samarbeid mellom frivillige, næringsliv og sosiale entreprenørar.

– Samarbeidet mellom det offentlege, næringslivet og det frivillige er utruleg viktig for å få ut det maksimale potensialet av strategien, understrekar Ropstad.

Mange innvandrarfamiliar

Han seier integrering og utdanning er ein vesentlege del av strategien fordi mykje av auken i barnefattigdom dei siste åra er knytt til innvandring. Over halvparten av barna i denne gruppa har innvandrarbakgrunn.

– At ein får fullført vidaregåande skule og får seg ein jobb, er noko av det desidert viktigaste for å komme ut av fattigdom, fastslår han.

Å få foreldra til barna ut i jobb, er ei anna viktig satsing. Han peikar på at koronapandemien har gjort foreldre med låg inntekt og lågt utdanningsnivå endå meir utsette for jobbtap og permitteringar, noko som har forsterka utfordringane for desse familiane.

– Derfor har vi sett av 825 millionar kroner til arbeidsmarknadstiltaksplassar, 7.000 plassar, neste år. Det er eitt av dei viktigaste tiltaka for å få foreldra ut i jobb og dermed ut av fattigdomsstatistikken, seier Ropstad.

Forsvarar skattekutt

Ropstad seier det følgjer «sjeldan mykje» pengar med strategien, og peikar på at berre auken dei siste åra i barnetrygda for barn opp til seks år, utgjer totalt 3 milliardar kroner.

I innleiinga til strategien blir det fast slått korleis eit høgt inntektsnivå og eit progressivt skattesystem har bidrege til omfordeling, universelle velferdsordningar og offentlege velferdstenester som fremjar likskap og jamnar ut økonomiske forskjellar. Ropstad meiner ikkje at kuttet til regjeringa på nær 30 milliardar kroner i skattar og avgifter sidan 2013, er til hinder for å kunne sørgje for tilstrekkeleg økonomisk utjamning.

– Nei. For det første er mykje av kutta gått til personar med låg inntekt. For det andre så har veldig mange av skattekutta gått på bedriftsskattlegging og arbeidande kapital, som er med på å skape arbeidsplassar, og det er noko av det viktigaste vi kan gjere for å få folk ut av fattigdom, seier han.

