Kravet om fysisk oppmøte på generalforsamling i burettslag kan bli oppheva

Forslaget pålegg ikkje nokon til å gå over til digitale møte, og styret åleine skal ikkje kunne bestemme korleis årsmøtet blir gjennomført.

Det blir derfor opp lagt til at minst to seksjonseigarar, eller deleigarar, som til saman har minst 10 prosent av stemmene, kan krevje at møte blir gjennomførte med fysisk oppmøte.

– Målet er å gjere kvardagen enklare for alle som bur i eit sameige eller burettslag, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i ei pressemelding.

Regjeringa foreslår òg å fjerne kravet i lova om at styret må ha førehandssamtykke frå deleigarane for å sende meldingar på e-post.

