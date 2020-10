Justisministeren vil utvide bruken av omvend valdsalarm

innenriks

– Det er ikkje vanskeleg å forstå kva for ein fortvila situasjon mange offer for vald i nære relasjonar er i, når det er dei som må bere børa for å få det nødvendige vernet og ikkje den som utset dei for valden. Eg ønskjer derfor å utvide bruken av omvend valdsalarm slik at fleire får auka tryggleik og forfølgjar kan stansast raskare enn i dag, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Ein omvend valdsalarm inneber at ein valdsutøvar får forbod mot å opphalde seg i nærleiken av bustaden, arbeidsstaden eller andre faste tilhaldsstader for den fornærma. Alarmen inneber ei fotlenke som valdsutøvaren må ha på seg 24 timar i døgnet.

I september kom det fram i ein ny rapport frå Velferdsforskningsinstituttet NOVA at det ikkje er avdekt tilfelle der dei som er dømde til omvend valdsalarm har gjort forsøk på å bryte forbodssona dei er dømde til.

Også dei fornærma opplever ordninga som eit godt vernetiltak, står det i rapporten. Rapporten blir no send over til Politidirektoratet og Riksadvokaten.

Monica Mæland gjekk i mai i år ut og sa at ho ønskte meir bruk av slike alarmar, etter at NRK avslørte at alarmane berre har vorte brukt 26 gonger dei siste sju åra.

Også Riksadvokaten og fleire tidlegare justisministrar har bede om auka bruk.

– Vi må verne valdsutsette offer, og då er omvend valdsalarm ein viktig reiskap. Det er ikkje slik at ein først skal utsetjast for ei valdeleg handling, for så sjølv å måtte gå rundt med valdsalarm etterpå. Det opplevast som ei «dobbeltstraff» for den som er utsett for valden. Slik skal det ikkje vere. Det er valdsutøvaren og ikkje valdsofferet som skal bere børa i slike situasjonar, seier Mæland.

(©NPK)