Grunneigarar rundt kampflybase vil saksøkje staten for støy

innenriks

– Det er heilt naturleg at når det er offentleg eller private utbyggjarar som forulempar naboeigedommar, så er dei erstatningspliktige, seier leiar for Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset, til NRK.

Grunneigarane meiner utvidinga av Ørland flystasjon og stasjoneringa av F35-kampfly fører til at eigedommane deira taper verdi, mellom anna grunna meir støy.

Forsvarsbygg er førebudd på søksmålet.

– Vi har hatt eit par møte med advokatane til Støygruppa og utveksla litt underlag og tal. Her er det viktig at det er openheit om faktum slik at ikkje det er i bevegelse, seier utbyggingssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

Då Gardermoen vart etablert som sivil flyplass, gjekk om lag 200 støyramma grunneigarar til sak mot Oslo lufthamn. Dei fekk til slutt fullt medhald i Høgsterett.

(©NPK)