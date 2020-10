Forsvarsministeren er lunken til å ta russisk hacking til Nato

innenriks

Frps stortingsgruppe har sendt eit forslag til landsmøtet til partiet i helga. Dei vil at landsmøtet skal vedta ein resolusjon om at Noreg bør be om eit konsultasjonsmøte med Nato om dataangrepet.

Utanriksdepartementet har slått fast at Russland står bak angrepet.

– Framstegspartiet ser med stor bekymring på at den viktigaste demokratiske institusjonen i landet er utsett for eit dataangrep, som regjeringa meiner Russland står bak, heiter det i resolusjonsforslaget.

Det blir vist til at Russland har stått bak dataangrep mot norske oljeselskap i 2015, det tyske parlamentet i 2015, og mot hovudkvarteret til demokratane i USA i 2016. Frps stortingspolitikarar meiner regjeringa bør ta initiativ til at Nato raskast mogleg kjem saman for å drøfte korleis ein skal innrette seg til den aukande bruken av dataangrep mot medlemslanda. Laurdag blir det klart om landsmøtet sluttar seg til forslaget.

– Markering, ikkje tryggingspolitikk

Men det får uansett ikkje gehør hos forsvarsministeren.

– Dette høyrest meir ut som eit markeringsprosjekt, enn at det handlar om god tryggingspolitikk, seier Bakke-Jensen til NTB.

Han peikar på at dette ikkje kan handterast av Stortinget, for etter Grunnlova er utanrikspolitikk ansvaret til regjeringa.

– Vi har vore ganske tydeleg på at dette er éi hending. Vi varslar at vi har sett det, og vi godtek det ikkje. Vi har sagt at vi stoppar med det. Det tenkjer eg er ei grei linje. Det var viktig for oss å markere akkurat denne hendinga, fordi ho rettar seg mot den viktigaste demokratiske institusjonen vår. Det trur eg har vorte oppfatta, seier forsvarsministeren.

– Vil skape splid

Regjeringa peika spesielt på trusselen frå dataangrep og såkalla hybride verkemiddel då både langtidsplanen for Forsvaret og ei ny samfunnstryggleiksmelding blei lagt fram fredag.

På pressekonferansen viste statsminister Erna Solberg (H) til «aktører som har evne og vilje til å påvirke i fiendtlig hensikt og truer den interne tilliten i samfunnet.»

– Formålet er å skape splid og destabilisere motparten på ein måte som er under den tradisjonelle terskelen for væpna konflikt, sa ho.

Solberg viste til at «sikkerhetspolitiske gråsoner» mellom fred og konflikt bidreg til å gjere skiljet mellom statstryggleik og samfunnstryggleik meir utydeleg.

Ny etterretningslov

Ein spydspiss i svaret til regjeringa på desse truslane, er den nye etterretningslova, som tek til å gjelde frå nyttår. Lova opnar for såkalla «tilrettelagt innhenting», det vil seie masselagring av data om elektronisk kommunikasjon som kryssar landegrensa.

– Når vi snakkar om trafikken utanfrå, er trafikken i nettet vårt ein viktig del av det. Å ha tilrettelagt innhenting og moglegheit til å følgje opp er viktig, seier Solberg til NTB.

(©NPK)