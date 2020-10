Betydeleg færre julebordsbestillingar

innenriks

– For mange restaurantar er dei neste vekene kritiske. Innteninga dei får i denne perioden kan snu heile årsresultatet frå minus til pluss, seier administrerande direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold i ei pressemelding.

Ifølgje ei fersk undersøking gjennomført blant 520 reiselivsbedrifter, opplever over halvparten av serveringsstadene ei halvering eller meir i talet på julebordsbestillingar samanlikna med i fjor. I hovudstaden opplever 70 prosent av reiselivsbedriftene ei halvering eller meir i bestillingar.

NHO Reiseliv har no lansert to julebordsrettleiarar – ein for serveringsbedrifter og ein for julebordskomiteen til bedrifta – som skal gjere det trygt for bedrifter å arrangere ein julemiddag eller lunsj for sine tilsette



– Med enkle grep som å ikkje sitje for mange ved same bord, plassere dei som jobbar saman til vanleg på same bord og tenkje over alkoholtilgjenget, kan bedrifter gjennomføre ein hyggjeleg og trygg julelunsj eller middag for sine tilsette, seier Krohn Devold.

