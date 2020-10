4.459 personar har vorte uttransporterte i samsvar med smittevernlova i år

innenriks

Politiet uttransporterte 457 personar i september 2020. 323 av desse er returnerte etter bortvisingsvedtak i samsvar med smittevernlova, viser nye tal frå Politiets utlendingseining.

Med det har til saman 6.044 personar vorte sende ut av landet hittil i år. I same periode i fjor hadde i alt 3.195 personar vorte sende ut med tvang av politiet.

Talet på personar som i år har vorte sende ut i samsvar med smittevernlova, utgjer 74 prosent av alle dei uttransporterte.

Politiets utlendingseining opplyser til NTB at dei kontinuerleg driv med etterregistrering for fleire månader baserte på oppdaterte tal som kjem inn frå politidistrikta, og at dette er årsaka til at statistikken kan endre seg frå månad til månad.

Hittil i år har 796 personar pålagde éin eller fleire straffereaksjonar vorte uttransporterte. I september var 57 av dei 457 uttransporterte pålagt straff.

(©NPK)