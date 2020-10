Øygarden kommune frifunnen i lagmannsretten i barnevernssak

innenriks

Bergen tingrett meinte Øygarden kommune svikta grovt og dømde kommunen til å betale ei kvinne i 30-åra erstatning på 1,3 millionar kroner.

Gulating lagmannsrett har i ein fersk dom samrøystes frifunne Øygarden kommune, skriv Bergens Tidende.

«Det er ikke sannsynliggjort at barnevernstjenesten kan bebreides for å ha grepet for sent inn mot omsorgssvikten», skriv lagmannsretten i dommen.

Dei første bekymringsmeldingane til dåverande Fjell kommune kom allereie då kvinna, som no er i 30-åra, var berre eitt år gammal. Då kvinna var seks år, vart ho og søskena akuttfjerna frå mora.

Advokaten til kvinna, Christian Thrane Asserson, seier til BT at han og klienten hans er skuffa over resultatet i Gulating lagmannsrett. Han skal gå gjennom dommen med klienten sin neste veke og vurdere korleis dei vil innretta seg til han.

Ingen av partane blir tilkjende sakskostnader.

(©NPK)