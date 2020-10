UD ber om klarleik rundt Terje Rød-Larsens samband med Epstein

innenriks

UD har gjennom åra gitt over 130 millionar kroner til tankesmia, som blir leidd av den norske toppdiplomaten Terje Rød-Larsen.

Onsdag skreiv Dagens Næringsliv at Rød-Larsen på eit tidspunkt skylde den no avdøde finansmannen og overgriparen Jeffrey Epstein 130.000 dollar, og at han seinare gav grønt lys for ei utbetaling av 100.000 dollar frå tankesmia til Epstein. Det er uklart kvifor han skylde pengane.

No ønskjer UD meir openheit om saka.

– Dette er ei sak for IPI sitt styre. Utanriksdepartementet meiner det er viktig at IPI sitt styre bringar klarleik i saka, særleg sett opp mot eige etisk regelverk. Som utanriksministeren sa i januar: Mange tilskotsmottakarar ser verdien av openheit, seier kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD til avisa.

Ho påpeikar at UD ikkje har innvilga støtte til IPI sidan 2018.

– Avhengig av korleis IPIs styre handterer saka vil UD måtte gjere ei heilskapleg partnarvurdering av IPI før departementet vil behandle ein eventuell ny søknad, seier Måseide.

IPI har overfor DN avvist at IPI betalte Epstein 100.000 dollar, slik Rød-Larsen ønskte. Men tankesmia og presidenten har ikkje svart på kvifor Rød-Larsen gav tommel opp for ei overføring til Epstein.

DN skriv at Terje Rød-Larsen og IPI i snart eitt år har late vere å svare på spørsmål om kva koplingar dei har til Epstein.

