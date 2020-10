Tidlegare KrF-politikar melder seg inn i Senterpartiet

innenriks

– Eg går inn i Senterpartiet for å gjere ein jobb for Finnmark og eige lokalsamfunn, då eg er heilt samd i Sps hovudstrategi: byggje både demokrati og samfunn lokalt ved å desentralisere offentleg makt og oppgåver til folk, både på små og store stader i heile landet, seier Karlstrøm til NTB.

Karlstrøm sat på Stortinget for KrF i perioden 1997-2000, men kunngjorde i sommar at ho melde seg ut av partiet. Ho var misnøgd med fiskeripolitikken til regjeringa, og heller ikkje særleg fornøgd med retningsvalet partiet tok i 2018, då dei bestemde seg for å gå i regjering med dei borgarlege partia.

Den tidlegare KrF-politikaren seier at ho har god erfaring med å samarbeide med Senterpartiet i Stortinget frå tida i Bondevik 1-regjeringa.

– Eg meiner Sp er den største garantisten mot EU-medlemskap og har merka meg at Sp var såpass vakne at dei som einaste parti har stemt for å halde oppe det norske kontant- og pengesystemet.

Den siste tida har KrF òg mista fleire profilar til det nystarta partiet Sentrum.

Senterpartiet har òg lokka til seg den mangeårige stortingspolitikaren Jan Bøhler i Oslo, som melde overgang frå Arbeidarpartiet 1. oktober.

