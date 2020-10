Semje i statsoppgjeret – ikkje streik

innenriks

Dei fire hovudsamanslutningane LO, YS, Unio og Akademikerne sat seks timar på overtid for å finne ei løysing i meklinga med staten.

– Eg er glad for at vi har oppnådd semje med alle dei fire hovudsamanslutningane i lønnsoppgjeret i staten. Vi har dermed unngått ein streik, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Resultatet ligg innanfor frontfagsramma på 1,7 prosent, og leier Pål N. Arnesen i YS Stat seier seg fornøgd med det.

– Staten avviste i utgangspunktet alle dei økonomiske krava våre, så dette viser at denne meklinga har vore nyttig, seier Arnesen.

For dei organiserte i LO Stat blir det gitt eit generelt tillegg til alle på mellom 1.321 og 5.753 kroner. Lønnstillegget blir gitt med verknad frå 1. oktober.

– Vi kjem ut med eit resultat der vi får ut eit generelt tillegg til alle, men der fordelingsprofilen er skuffande. Det må vi berre konstatere. Eg er skuffa over at staten ikkje tek meir ansvar for sine lågast lønte og for likelønn, seier leiar Egil André Aas LO Stat.