SV og MDG vil ha asylavklaring for 2021 no

Forslaget vart fremja i Stortinget torsdag.

Dei to opposisjonspartia viser til det «grunnleggende prinsippet at Norge skal være ledende i koalisjonen av europeiske land som bidrar til rettssikkerhet for de rundt 50.000 asylsøkerne som er hindret fra å reise videre fra Hellas».

– Relokalisering av asylsøkjarar i Europa skal ikkje føre til at Noreg tek imot færre kvoteflyktningar via FN, men komme i tillegg, heiter det.

Regjeringa har vedteke å hente 50 asylsøkjarar frå Hellas, først og fremst syriske barnefamiliar. Det er førebels ikkje klart når desse asylsøkjarane vil komme til Noreg.

– Dette er eit altfor lågt tal set opp mot den humanitære katastrofen som er på dei greske øyane, meiner MDG og SV.

Det kjem få asylsøkjarar til Noreg no. I fjor kom det 2.305 asylsøkjarar og 2.804 overføringsflyktningar. Frå januar til august i år har 976 personar søkte asyl i Noreg, og koronapandemien har ført til at Noreg neppe rekk å ta imot alle dei 3.000 kvoteflyktningane som skulle komme til landet i år.

