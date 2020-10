Russland: Skuldingane om dataangrep skader ein allereie dårleg relasjon

innenriks

Skuldingane er heilt utan bevis, fastslår talspersonen overfor NRK.

Det norske utanriksdepartementet gjekk tysdag denne veka ut og sa at Noreg meiner at det var Russland som stod bak IT-angrepet mot Stortinget nyleg.

Skuldingane har ikkje falle i god jord hos russiske styresmakter, som meiner at skuldingane er uakseptable.

Norske styresmakter meiner dei har bevis på at det er Russland som står bak dataangrepet, og statsminister Erna Solberg (H) har ein klar beskjed til president Vladimir Putin:

– Det er viktig for regjeringa å gi ein tydeleg beskjed til russarane om at dette aksepterer vi ikkje. Det er derfor vi òg tydeleg namngir, det som kallast ein attribusjon, at det er dei som har stått bak dette innbrotet, sa Solberg til NTB onsdag.

