Politiet beslagla russisk missil på Notodden

innenriks

Mannen vart arrestert onsdag etter eit større funn av militært og sivil ammunisjon i garasjen hans.

Til NTB seier politiadvokat Julianne Angre at det var tips frå Aust politidistrikt om at mannen hadde handla våpen som førte til at politiet aksjonerte mot bustaden hans onsdag ettermiddag.

Russisk helikoptermissil

Ifølgje NRK var mengdene med ammunisjon og sprengstoff så store at militære måtte hjelpe til med å identifisere våpen og destruere ammunisjon.

– Viss publikum høyrde smell i går i Notodden-området, var det Forsvaret som sprengde ammunisjon der dei var usikre på innhaldet, seier Angre til rikskringkastinga.

Blant funna som vart gjorde, er eit helikoptermissil med russisk opphav. Men det var ifølgje politiadvokaten ikkje eksplosjonsfare knytt til funna.

Blir avhøyrt torsdag

Politiadvokat Angre stadfestar til NTB at mannen sit i arrest og vil bli avhøyrd torsdag. Dei har førebels ikkje teke stilling til om dei vil be om varetektsfengsling.

– Mannen er ikkje ei kjenning av politiet og er heller ikkje tidlegare straffedømde. Politiaksjonen var basert på tips om at mannen hadde kjøpt våpen, seier Angre.

Politiet vil enno ikkje gi detaljar om beslaget, men stadfestar at det er snakk om både militært og sivilt materiell og ammunisjon.

Mogleg våpensamlar

Ifølgje lokalavisa Telen skal mannen i 60-åra som sit i arresten, vere ein våpensamlar.

– Han er eigar av ein av Noregs flottaste og mest kostbare samlingar av ammunisjon, og han har i ei årrekkje hatt samlarlisens, seier ei kjelde til avisa.

Politiet opplyser om at det ikkje er noko som tyder på at mannen skulle bruke utstyret til noko spesielt, men vil ikkje gå ut med meir informasjon før han er avhøyrd.

(©NPK)