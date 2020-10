Konkurransetilsynet avsluttar etterforskingssak mot Circle K og YX

innenriks

Konkurransetilsynet oppretta hausten 2019 ei etterforskingssak mot Circle K og YX. Bakgrunnen for etterforskinga var ein mistanke om at Circle K og YX samarbeidde om fastsetting av drivstoffprisar.

Tilsynet seier dei har følgt konkurransen i drivstoffmarknaden med bekymring sidan praksisen med å publisere rettleiande prisar på eigne nettsider vart etablerte i 2017.

Mistanken til konkurransetilsynet har gått ut på at dei to leverandørane ved å publiserte rettleiande listeprisar på nettet har lagt til rette for parallelle nasjonale pumpeprisløft.

Sjølv om Circle K og YX ikkje er samde i bekymringa til konkurransetilsynet, har dei likevel forplikta seg gjennom såkalla avhjelpande tiltak til å slutte med publisering av rettleiande listeprisar på drivstoff på nettsidene sine.

(©NPK)