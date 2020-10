Etterspurnaden etter lån uendra i tredje kvartal

innenriks

Svara varierer likevel ein del mellom bankane, viser Noregs Banks utlånsundersøking for tredje kvartal.

I perioden auka etterspurnaden etter førsteheimslån svakt, medan etterspurnaden etter fastrentelån var uendra. Vidare rapporterer bankane om noko sterkare konkurranse, og finansieringskostnadene deira og utlånsrentene fall noko. Bankane rapporterer òg om ein liten nedgang i bruk av avdragsfridom, frå ein betydeleg auke i andre kvartal.

For fjerde kvartal ventar bankane, når det gjeld hushald, ei svak innstramming i kredittpraksisen. Det heng saman med at dei mellombelse lettane i bustadlånsforskrifta ikkje blir vidareførte. Med fleksibilitetskvoten tilbake på ordinært nivå, ventar eit fleirtal av bankane at forskrifta vil avgrense både talet på personar som får innvilga lån og storleiken på låna.

Når det gjeld lån til føretak, er etterspurnaden i tredje kvartal òg omtrent uendra. Framover ventar bankane ein svak auke i etterspurnaden etter lån til næringseigedom.

