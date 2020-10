To personar skadde etter å ha vorte knivstukke i Tromsø

innenriks

Det er UNN som opplyser på Twitter at ein av dei fornærma, ein mann i 30-åra, er alvorleg skadd, men stabil og utanfor livsfare.

Status på den andre fornærma etter hendinga vil sjukehuset komme tilbake til.

Totalt fire personar var involverte i hendinga på Tomasjordnes i Tromsø onsdag formiddag, ifølgje Nordlys. Ein er arrestert, to er skadde, og ein person har status som vitne.

– Det vi veit er at det har vore ei knivhending der to personar er skadde. Gjerningspersonen melde seg sjølv til politiet. Vi jobbar no med å avdekkje hendingsgangen og kva som har skjedd i forkant, seier operasjonsleiar Lennart Steffensen til avisa.

Politiet melde om hendinga litt før klokka 11 onsdag.

(©NPK)