innenriks

I ei pressemelding opplyser Oslo politidistrikt at Oslo legevakt umiddelbart vart tilkalla, og at det vart gjort forsøk på gjenoppliving, men at livet stod ikkje til å redde.

Politiets Spesialeining er varsla om saka og er onsdag ettermiddag på staden. Dei etterforskar saka.

