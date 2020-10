Petroleumstilsynet har starta rekordmange granskingar av alvorlege hendingar i 2020

innenriks

– Det bekymrar, seier Anne Myhrvold, som er direktør i Petroleumstilsynet, til Aftenposten/E24.

Petroleumstilsynet hadde i tillegg ved utgangen av september fått varsel om over 50 alvorlege hendingar, noko som er dobbelt så mange som same periode i 2019. Samanlikna med 2018 er tala firedobla.

Vanlegvis ventar tilsynet til april med å gå ut med utviklingstrekk, samtidig med den offisielle kartlegginga.

– Det er ikkje vanleg å gå ut slik vi gjer no. Summen av det vi ser akkurat no, gir grunnlag for å seie frå, seier Myhrvold. Ho seier det er for tidleg å seie noko om bakgrunnen for auken.

Selskapa er plikta til å melde frå om ulykker eller forhold som kan forårsake ulykker. Brannar, personskadar og lekkasjar er blant hendingane som blir granska i 2020.

