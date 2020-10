Nokut ber seks organisasjonar slutte å kalle seg universitet

innenriks

Fem organisasjonar har namn som gir inntrykk av at dei har akkreditering som universitet, medan éin organisasjon har namn og marknadsføring som gir inntrykk av at dei er ein akkreditert utdanningsinstitusjon, melder Khrono.

Reaksjonen frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (Nokut) kjem etter at Khrono publiserte fleire saker om korleis norske organisasjonar gir seg ut for å vere universitet i Midtausten. Dei tilbyr godkjende utdanningar og profesjonelle diplom.

Etter å ha gjennomført ei undersøking, fann Nokut dei seks organisasjonane som bryt lova om universitets eigennamn og tek no affære. Dei lovar å halde fram med å følgje med.

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) har tidlegare sagt til Khrono at det er stort behov for å rydde opp.

– No følgjer vi opp avsløringane rundt dei ulovlege universiteta med konkret handling. Så må vi diskutere nærare med Nokut om det er behov for å justere regelverket slik at arbeidet rundt dette blir enklare, seier Asheim.

