Ni sjukeheimsmedarbeidarar koronasmitta i Oslo

– Vi er no framleis i ei tid med høgt smittepress i Oslo, noko som vi ser på det auka talet på medarbeidarar som anten er i karantene eller har vorte smitta, seier etatsdirektør Helge Jagmann i sjukeheimsetaten i ei pressemelding.

I pressemeldinga skriv etaten at det for tida ikkje er nokon sjukeheimsbebuarar som er smitta, men at 32 bebuarar er isolerte på eige rom.

– Det positive er at det no har gått tolv veker sidan vi har hatt nokre smitta bebuarar på sjukeheimane våre, seier Jagmann.

36 bebuarar ved Oslos sjukeheimar har døydd etter å ha vorte smitta av koronaviruset.

Etaten opplyser at dei vidarefører smitteverntiltaka som vart innførte 30. september, mellom anna at alle medarbeidarar skal nytte munnbind kontinuerleg når dei er på jobb.

