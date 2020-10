Microsoft skal samarbeide med Equinor om karbonfangst og -lagring

innenriks

Dei to selskapa inngjekk onsdag ein avtale for å sjå på korleis dei kan støtte Northern Lights karbonfangst og -lagringsprosjekt (CCS) som teknologipartnar. Microsoft vil òg sjå på moglegheitene for å bruke prosjektet for transport og lagring av fanga CO2. Equinor utviklar prosjektet saman med Shell og Total som likeverdige partnarar, skriv Equinor i ei pressemelding.

Prosjektet er ein del av det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, kalla «Langskip». Planen er å fange CO2 frå Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune. Derfrå skal flytande CO2 fraktast med skip til ein mottaksterminal i Øygarden, for så å pumpast gjennom røyr til eit lager under havbotnen på norsk sokkel.

