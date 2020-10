Mæland forventar opprydding etter rapportar om ukultur i politiet

innenriks

– Eg forventar at det blir rydda opp i dette, og eg vil ta dette opp med politidirektøren når eg møter henne om kort tid, seier Mæland.

Justisministeren seier at det ikkje er akseptabelt at leiarar utnyttar posisjonane sine, og ho meiner det er viktig at politidirektøren tek tak i seksuell trakassering.

– Vi skal ikkje ha ein ukultur i politiet, og det er viktig at politidirektøren tek tak i seksuell trakassering. Vi aksepterer ikkje at leiarar utnyttar posisjonane sine på denne måten, og for å vere ærleg trudde eg at vi hadde lært meir etter metoo, seier ho.

(©NPK)