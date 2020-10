Mæland åtvarar mot dårleg datatryggleik på heimekontor

innenriks

– Når mange tek med Pc-en og mobilen heim og jobbar via trådlaust nett heime, må alle ta eit stort ansvar for tryggleiken. I Noreg veit vi at store institusjonar og verksemder har vorte utsette for dataangrep. Vi er ekstra sårbare når mange jobbar heimanfrå, sa Mæland på pressekonferansen regjeringa hadde om koronasituasjonen onsdag.

Åtvaringa kjem dagen etter at utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gjekk ut med ei offentleg skulding om at det var Russland som stod bak dataangrepet mot Stortinget i sommar.

