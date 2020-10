Kongen litt flau då tårene kom under 22. juli-talen

innenriks

Det er i boka «Kongen forteller», ført i pennen av Harald Stanghelle, at kong Harald beskriv den personlege opplevinga si av mellom anna terrorangrepa 22. juli 2011 og tida etterpå. Gjennom elleve samtalar har kongen delt personlege, men likevel ikkje private, refleksjonar rundt ei rekkje tema.

Kongen var siste talar ved den nasjonale minnemarkeringa i Oslo Spektrum 21. august, og beskriv i boka ei veldig spesiell stemning, der sørgjande stod og gret overalt.

– Det var vanskeleg å halde tårene tilbake. Og det klarte eg jo ikkje. Eg var ikkje stolt over det, seier kongen.

Han las dei no ikoniske orda frå talen «Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere». Så sprakk stemma.

– Det var ikkje skodespel i det heile. Kjenslene berre kom. Heile atmosfæren i Oslo Spektrum gjorde at det vart slik. Mange tusen menneske. Og berre sørgjande. Men eg var ikkje noko stolt over å stå på scena og felle tårer. Eg var litt flau. Eg skulle liksom vere barsk, eg, seier kong Harald.

Nøkkelen til styrken hans

Stanghelle seier til NTB at kongeboka hans ikkje er ein biografi, sjølv om han skildrar mykje av livet og virket til kongen. Målet har vore å få fram haldningar og historier som pregar monarken i landet, og knyte desse til forandringane Noreg har gjennomgått i kong Haralds tid.

– Men du vil aldri kunne skrive ei bok med kong Harald utan at den personlege historia hans blir ein del av det. Det er kongens historie voven saman med samfunnet si historie. Vi snakkar om viktige tema som har prega hans tid som prins, kronprins og konge, seier Stanghelle.

Sjølv er han framleis republikanar i prinsippet, men samtale- og skriveprosessen med kongen har gitt han eit nytt perspektiv.

– Eg har fått ei djupare forståing for rolla til kongen i ei polarisert tid, ikkje minst kongerolla utøvd på måten som kong Harald gjer det på. Han er ein beskjeden mann i den opphøgde posisjonen til ein konge, noko som er ein av nøklane til å forstå den enorme sterke stillinga hans hos det norske folket, seier Stanghelle.

Openheit og sårbarheit

Boka har med nye element andre kongebøker ikkje har, som kapittel om Ari Behns bortgang og koronasituasjonen det siste året.

Prinsesse Märtha Louises eksmann tok sitt eige liv heime i Lommedalen 1. juledag i fjor. Han skulle besøkt familien på Kongssetra same dag. Kong Harald fortel at familien var samla då dei fekk vite om dødsfallet.

– Det var eit sjokk. Vi vart så overraska, sjølv om vi visste at han hadde problem. Det er smertefullt, og det tek lang tid å komme over, seier kongen.

Talen det eldste barnebarnet Maud Angelica heldt for faren i bisettinga, rørte mange.

– Eg var stolt over henne. At ho greier det, tenkte eg. Det hadde ikkje eg greidd, seier kong Harald.

Nokre månader seinare var koronakrisa eit faktum i Noreg. Kong Harald heldt tale til folka søndag 15. mars, den første av Europas monarkar som tok opp krisesituasjonen verda stod i. Også kongefamilien var ramma – som alle andre.

– Vi merka sakna etter å klemme dei vi er glade i. Vi fekk jo heller ikkje lov til det. Sjølv har eg vore så isolert at eg ikkje har vore redd for å bli smitta, seier kongen, men legg til at han er fullt klar over at han absolutt er i risikogruppa.

Full tillit til kronprinsen

I siste kapittel reflekterer kong Harald over framtida til monarkiet i Noreg, og seier at han ikkje er bekymra for det.

– Framtida til monarkiet har vel aldri vore sett ordentleg på den politiske dagsordenen i mi tid, påpeikar han.

Han er òg veldig fornøgd med sonen og arvtakaren sin, kronprins Haakon, som han gir full tillit når han sjølv er sett ut av spel.

– Det bør vere klare linjer. I dei periodane der eg har vore sjuk og kronprinsen har vore regent, har eg meldt meg heilt ut og halde meg unna. Elles blir det for vanskeleg for den stakkars regenten, seier han og beskriv forholdet til sonen som tettare og tettare.

– Det kjem til å bli bra med han når den tid kjem. Det gir ei god kjensle å vite det.

Kongen er likevel fast på at abdikasjon ikkje kjem på tale.

– Når ein har avlagt eid til Stortinget, så varer det livet ut. Så enkelt er det for meg. Vi held på til ‘the bitter end'.

Skremmande tid

Dronning Sonja og kronprins Haakon har òg bidrege til boka, der den siste samtalen med kongen fann stad 28. mai.

I det siste kapittelet seier kong Harald at vi lever i ei skremmande tid når han ser på samfunnsutviklinga.

– Eg synest ho liknar meir og meir på mellomkrigstida. Eg tenkjer på nasjonalisme og motsetningar elles. Eg er uroleg for populisme og oppsplitting. Og for den gjenoppståinga av ytste høgre vi ser i enkelte land som kanskje ikkje hugsar korleis det var ein gong. Mange land er ikkje så opptekne av å finne internasjonale løysingar, ein dyrkar seg sjølv. Det minner ubehageleg om tida mellom første og andre verdskrigen.

– Eg liker ikkje utviklinga i det heile. Men vi får sjå korleis den går, seier han.

