Kong Harald: Det tok ei stund før alvoret sokk inn

Det nest siste kapittelet i boka «Kongen forteller», ført i pennen av Harald Stanghelle, er vigd kong Haralds oppleving av koronakrisa.

– Vi var altså ikkje mentalt førebudd. Det tok ei stund før alvoret sokk inn, seier kong Harald.

Då han heldt talen sin til folket søndag 15. mars, var kong Harald den første av Europas monarkar som tok opp krisesituasjonen verda stod i.

Kristentro

– Det var for å bidra til å halde nasjonen saman. For å understreke kor alvorleg situasjonen var.

I talen gjorde han noko han sjeldan gjer – han nemnde si kristentru.

– Ja, det er sjeldan eg seier noko om bønnene mine. Men i den situasjonen vi stod overfor midt i mars, fann eg det riktig. Vi måtte vere førebudde på at det ville bli mange dødsfall. Mange fleire enn det heldigvis vart her heime i Noreg, slik det no ser ut. Men i mars visste vi ikkje kor mange som ville døy. Derfor var det òg for å understreke alvoret at eg sa at ‘tankane og bønnene mine er hos dykk alle no', seier kongen.

Sakna klemmar

Han påpeikar at kongefamilien er som andre familiar:

– Vi merka saknet etter å klemme dei vi er glade i. Vi fekk jo heller ikkje lov til det. Sjølv har eg vore så isolert at eg ikkje har vore redd for å bli smitta, seier kongen, men legg til at han er fullt klar over at han absolutt er i risikogruppa.

Kongen seier òg han er imponert over folket sitt.

– Veldig imponert. Noreg og nordmenn har teke det bra. Eg må seie det. For det er ikkje småtteri dette som vi har vore utsette for. Vi har vel lært at i slike kriser er det lurt å stå saman.

