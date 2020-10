Høgsterett skjerpar straffa for Keshvari – dømd til fengsel i elleve månader

innenriks

I lagmannsretten vart den tidlegare Frp-politikaren dømt til sju månaders fengsel, men påtalemakta anka straffeutmålinga vidare til Høgsterett.

Ved straffutmålinga la Høgsterett vekt på at det var tale om eit alvorleg tillitsbrot gjort i rolla som stortingsrepresentant. Dette gav grunnlag for å setje straffa vesentleg strengare enn storleiken på bedrageribeløpet isolert sett skulle bety.

– Høgsterett har dermed gitt påtalemakta medhald i synet på at straffa lagmannsretten utmålte var vesentleg for mild, seier statsadvokat Monica Krag Pettersen i ein kommentar etter at dommen frå Høgsterett vart kjend.

Straffa frå Høgsterett er heile fem månader lengre enn frå lagmannsretten.

Ikkje formildande med stor medieomtale

Det var i oktober 2018 Aftenposten avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt pengar for å dekkje ei rekkje reiser som ikkje hadde funne stad.

Den tidlegare Frp-politikaren har betalt tilbake pengane og offentleg beklaga overfor Stortinget og det norske folket.

Men Høgsterett meiner at Keshvari ikkje kan få full tilståingsrabatt, sidan det var Aftenpostens innsynskrav som var årsaka til tilståinga. Dei har heller ikkje teke til følgje synspunktet til Keshvaris forsvarar om at den store medieomtalen burde tale i ei formildande retning.

Leverte falske reiserekningar

Keshvari gav ei tilståing utan vilkår då han stod tiltalt for å ha levert 72 fiktive reiserekningar for til saman 450.000 kroner til Stortinget gjennom ein periode på rundt tre år. Saka gjekk som tilståingssak i Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Keshvaris forsvarar John Christian Elden la etter dommen i lagmannsretten ned påstand om at Høgsterett skulle setje straffa ned til det ein vanleg borgar ville fått for eit tilsvarande bedrageri, men dette har altså ikkje Høgsterett ta til følgje.

Keshvari har trekt seg frå alle politiske verv og meldt seg ut av Framstegspartiet.