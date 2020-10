Tre personar blir utestengde for juks på teoriprøva

innenriks

Ein kandidat fekk ni månaders utestenging fordi vedkommande brukte ein skjult øyrepropp med leidning til ein skjult mobil, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

Ein annan kandidat fekk sju månader for å ha teke med seg mobil inn i prøvelokalet, men Vegvesenet kunne ikkje bevise at vedkommande hadde brukt mobilen.

– Målet vårt er at ingen skal bli drepne eller hardt skadde i trafikken. Vi jobbar derfor aktivt for å avsløre juks, for å hindre at sjåførar med potensielt svært dårlege teoretiske kunnskapar slepp til i trafikken, seier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

Tidlegare vart juks behandla på same måte som stryk, med to vekers karantene. Frå nyttår har ein likevel fått lengre pålagt ventetid før ny prøve, mellom tre og tolv månader for ulike typar juks.

