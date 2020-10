Straumen tilbake i Østfold og Akershus

innenriks

Kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia seier til NTB at feilen vart lokalisert til Tegneby transformatorstasjon som Statnett opererer ved Son. Alle husstandar mellom Ski og Sarpsborg og enkelte område heilt opp til Lillestrøm og Jessheim mista straumen tysdag morgon.

– Alle på denne strekninga er ramma av utfallet. På det meste var 68.000 husstandar utan straum. No er framleis 1.565 straumlause sør for Vestby og nokre i Indre Østfold, seier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia til NTB klokka 9.05.

Han seier feilen låg i Statnetts transformator.

Gammal trafostasjon

– No jobbar vi med å kople flest mogleg kundar tilbake via andre vegar, seier Schau.

Kundar som er ramma av straumutfallet vil få informasjon via SMS.

Tegneby transformatorstasjon er ifølgje Statnett sentral for både for forsyning av austlandsområdet og utveksling mot Sverige. Stasjonen er gammal og prega av hyppige feil. Statnett har i haust starta ein prosess for å byggje ein ny stasjon.

Toga forseinka

– Vi har folk inne i stasjonen og jobbar med å finne ut kva som er skjedd. Kva som årsaka kan vi ikkje seie enno, seier kommunikasjonssjef Marianne Veggeberg i Statnett til NTB.

Bane Nor opplyser til NTB at også togtrafikken er ramma av straumutfallet. Det er lågare spenning i straumanlegget deira og toga må køyre saktare på strekninga, noko som vil medføre forseinkingar.

